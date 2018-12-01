Son Dakika! Erdoğan-Trump Görüşmesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı. Erdoğan ve Trump G20 Zirvesi kapsamında ikinci kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile TSİ 20.35'de başlayan görüşmesi 50 dakika sürdü.

ERDOĞAN, TRUMP GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN İNGİLİZ LİDERLE BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan, dün G20'deki temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la ayaküstü bir görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanı May ile de görüşeceği bildirildi.

İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Cumhurbaşkanlığı, ikilinin görüşmesinden ilk görüntüyü sosyal medyada paylaştı.