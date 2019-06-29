29.06.2019 11:38
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Son dakika! Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan S-400'lerle ilgili, "Yaptırım olmayacağını Trump'tan duymuş olduk" açıklamasını yaptı.

G-20 Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , gazetecilerin S-400'lerle ilgili sorduğu bir soruya, "Trump, yaptırım olmayacağını belirtti" dedi.

Erdoğan konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"TÜRKİYE'YE YAKIŞMAZ, BU İŞ BİTTİ"

"S-400'ler teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti.

"YAPTIRIM KONUSUNA TRUMP AÇIKLIK GETİRDİ"

Patriotlar hususunda 'Kongre müsaade etmedi' dediler. Biz de tabii ki hava savunma sistemleri için bir adım atmamız gerekiyordu. En uygun şartlarda Rusya ile anlaştık. Yaptırımlar konusunda sayın Trump da açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını kendisinden özellikle dinlemiş olduk. Bizim S-400 olayı bir taraftan yürürken, bir yandan da ABD'den 100 savaş uçağı alıyoruz"

Son dakika! Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi

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Donald Trump , Ekonomi , Güncel

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