Erdoğan ve Bahçeli, Seçim İttifakını Konuşmak İçin Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim için dağıldığı açıklanan Cumhur İttifakı'nın durumunu yeniden gözden geçirmek için bir araya geldi. Yerel seçimin kaderini belirleyecek olan görüşme 55 dakika sürdü.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME SAAT 16.00'DA BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.00'da başladı. Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 16 Ekim'de gerçekleştirmişti.

GÖRÜŞME 55 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 55 dakika sürdü.

BAHÇELİ, "GÜNDEMİ EV SAHİBİ BELİRLER" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Bahçeli'nin "Gündemi ev sahibi belirler" açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim ittifakı tabanların da beklentisidir" sözleriyle yanıt vermişti.

"SEÇİM İTTİFAKINI MASAYA YATIRACAĞIZ"

"Erdoğan da grup toplantısı çıkışında açıklamalarda bulunarak görüşmeye değinmişti. Erdoğan, görüşmenin gündemine ilişkin, "Seçim ittifakını masaya yatıracağız" ifadelerini kullanmıştı.