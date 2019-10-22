Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşmanın şartları belli oldu: YPG 150 saat içinde çekilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in 6 saati aşkın süren görüşmesi sonrası bir anlaşma açıklandı. Anlaşamaya göre, 150 saat içinde SDG'liler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki durumu görüşme için Soçi'de bir araya geldiği toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye Cumhurbaşkanı'na davetimi kabul ettiği için müteşekkiriz. Bugün kalabalık bir heyetle Soçi'ye geldi. Fırat'ın doğusundaki durumu da ele almak için burada. Sayın Erdoğan Türkiye'nin amaçlarıyla ilgili detaylı açıklamalar yaptı. Biz Türkiye'nin milli güvenliği için atmak istediği adımları anlayışla karşılıyoruz. Bize göre bölücü tutumlar ve anlaşmazlıklar suni bir şekilde körükleniyordu. Önemli olan DAEŞ gibi terör örgütlerin bu durumdan istifade etmemesi.

Türkiye'nin endişelerini paylaşıyoruz. Suriye ile kuzeydoğundaki Kürtler arasında geniş bir diyalog başlatılması gerekiyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugünkü görüşmemizde ana gündemimiz Suriye'ydi. Suriye'de düzenin tesis edilmesi için çok ciddi çabalar harcadık. Bundan sonraki süreçte istikrar ortamını kalıcı hale getirmek istiyoruz. Gerek Rus dostlarımızın endişelerinin giderilmesi gerek bölgedeki güvenlik için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Sayın Putin'e harekatımız hakkında kapsamlı bilgi verdim. Harekatın ana gayesi, bölgeden YPG/PKK'nın çıkartılması ve Suriyeli mültecilerin geri dönmesini sağlamak. Hiçbir zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünde gözümüz yoktur. Bir dönem terörle çatışmalarla alınan Suriye toprakları, Türkiye'nin çabaları sayesinde yeniden huzura kavuştu. Bunu Suriye'nin diğer alanlarına da yaymak istiyoruz. Suriyeli mültecilerin vatan hasretini dindirecek adımların atılması gerekiyor. Barış Pınarı'nın bir amacı da budur. 2 milyon Suriyeli'nin bölgeye yerleştirilmesini umuyoruz. Uluslararası toplumun desteğiyle de bu planı hayata geçireceğiz.

Sayın Putin ile terörle mücadele, mültecilerin ger dönüşü konusunda tarihi bri mutabakata imza attık.

Türkiye ve Rusya ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecek. 150 saatin sonunda 10 km derinliğinde Türk-Rus devriyeleri başlayacak. 150 saat içinde PKK/YPG 30 kilometrelik hat dışına çıkarılacak.