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Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

04.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:34

NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Toplu fotoğrafta Trump ve Erdoğan yan yana

TOPLU FOTOĞRAFTA DA YANYANA DURMUŞLARDI

Liderlerin karşılanmasının ardından çekilen toplu fotoğrafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın yan yana poz vermesi dikkatlerden kaçmamıştı.

"SON DERECE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME"

Cumhuraşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ABD Başkanı @realDonaldTrump ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi" dedi.

İşte ikili görüşmeden ilk kareler:

Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Politika, Güncel


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