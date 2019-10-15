Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katıldı. Türkiye'nin güneyinde terör koridorunu temizlemek maksadıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda bin kilometrelik alanın terör işgalinden kurtarıldığını belirten Erdoğan, harekatın başarı ile devam ettiğini vurguladı.

İşte Erdoğan konuşmasından satır başları;

"Bu zirve tarihi bir nitelik taşıyor. Türk Konseyi gibi yapıların dünya siyasetinde ağırlığı artıyor. Konseyin BMGK ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde gözlemci statüde olmasını istiyoruz.

Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak önlemleri almalıyız. Yerel paralarla ticarete verdiğimiz önemin altını çizmek istiyorum. Kotalar maalesef ticaretimiz önündeki en büyük engellerden biri. Türk Konseyi olarak aramızdaki kotaları kaldırmamız gerekiyor.

"BİN KİLOMETREKARELİK ALANI TERÖR İŞGALİNDEN KURTARDIK"

Suriye'de son 8 yılda yaşadıkalrımız bir terör örgütü ile diğerinin tasviye edilemeyeceğini göstermiştir. PKK/YPG'yi tasviye etmek için 9 Ekim'de önemli bir adım attık. Birinci amacı PKK/YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması. İkinci nedeni misafir ettiğimiz Suriyeli Arapların ülkelerine dönmelerini sağlamaktır. Bugün harekatın 7. günündeyiz. Güvenli bölge haritasına uygun şekilde operasyon devam ediyor. Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık.

"BÖLGEYİ GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ"

Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan bölgeyi güvenli hale getireceğiz. Sığınmacıların evlerine dönmelerini temin edeceğiz. Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde kardeşlerimizden çok güçlü destek bekliyoruz."