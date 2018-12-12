Erdoğan Yerli Genel Maksat Helikopterinin Adını Açıkladı: Gökbey

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla yapılan genel maksat helikopterinin adını "Gökbey" olarak açıkladı.

İşte, T625 (Gökbey) Genel Maksat Helikopteri hakkında detaylar:

TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilip üretilen T625 Genel Maksat Helikopteri, kendi alanında küresel anlamda geleceğin gereksinimleri göz önünde bulundurularak yapılan tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla geliştirilip üretilen T625 Genel Maksat Helikopteri, askeri ve sivil alanda geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Kendi alanında küresel anlamda geleceğin gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlanan T625'in yüksek irtifa ve sıcaklıkta, zorlu iklim koşullarında, gerek performans ve manevra kabiliyeti gerekse sağladığı yüksek kabin/azami kalkış ağırlığı oranıyla Türkiye'de ve uluslararası arenada söz sahibi olması hedefleniyor.

GÖKBEY 2020'DE ENVANTERDEKİ YERİNİ ALACAK

Üstün faydalı yük imkanı ve farklı konfigürasyon seçenekleri sunmayı öngören T625 helikopterinin, arama-kurtarma, personel taşıma, VIP, yangınla mücadele, hava ambulans ve offshore gibi alanlarda hizmet vermesi öngörülüyor. Helikopterin, elde edilen bu başarıyla birlikte, yer ve uçuş testlerini müteakip, sertifikasyon ve kalifikasyon süreçlerinin de tamamlanmasıyla 2020'li yıllarda semadaki ve envanterlerdeki yerini alacağı tahmin ediliyor.