Son Dakika! Eren Erdem 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

EREN ERDEM HAKKINDA 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla haklarında dava açılan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CHP eski Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Atabey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Duruşma sonrası mahkeme heyetinin verdiği kararla Eren Erdem, "bilerek ve isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TURAN ATABEY HAKKINDA DA TUTUKLAMA KARAR VERİLDİ

Öte yandan davanın tutuksuz sanıklarından kapanan Karşı Gazetesi'nin eski sahibi Turan Ababey ise "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmasına karar verildi. Bu karar üzerine Ababey, tutuklama işlemi yapılması için duruşma salonunda polisler tarafından gözaltına alındı. Davada, gazete çalışanı Emre Erciş'e aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. 2 sanığa beraat verilirken 6 sanığın ise dosyasının ayrılmasına hükmedildi.