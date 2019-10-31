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Son dakika: Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi

Son dakika: Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. İstinaf Mahkemesi, Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan Erdem'in, 489 gün sonra tahliye edilmesine karar verdi.

31.10.2019 16:44

İstinaf Mahkemesi, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi.

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem'in tutuklanmasına karar vermişti. Erdem 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı. Erdem, 489 gün sonra tahliye edildi.

Son dakika: Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi

Eren Erdem, Aralık, Politika, Güncel


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