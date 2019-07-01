01.07.2019 14:31
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Son dakika! Ergenekon davasında 4 isme "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet

Son dakika! 235 sanıklı Ergenekon davasında karar açıklandı. "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklar beraat etti. Sanıklardan Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'a ise müebbet hapis cezası verildi.

Ergenekon davasının İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki onuncu duruşmasının öğleden sonraki oturumunda karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, " Ergenekon örgütü" adı altında bir örgüt olmadığı için, "örgüt kurmak, yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçlarından açılan tüm davalar yönünden sanıkların tümünün beraatine karar verdi.

ALPARSLAN ARSLAN'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Tutuklu sanıklardan Alparslan Arslan , Erhan Timuroğlu , İsmail Sağır ve Osman Yıldırım 'a yöneltilen bütün suçlarının, cezası en yüksek olan "Anayasayı ihlal" suçu kapsamında değerlendirildiğini belirten heyet, bu sanıklardan Alparslan Arslan'ın ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar Timuroğlu, Sağır ve Yıldırım'ın ise, müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklarla ilgili ceza ve beraat kararlarını açıklamaya devam ediyor.

Son dakika! Ergenekon davasında 4 isme Anayasayı ihlal suçundan müebbet

Son dakika! Ergenekon davasında karar: Tüm sanıklar, örgüt üyeliği suçundan beraat ettiSon dakika! Ergenekon davasında karar: Tüm sanıklar, örgüt üyeliği suçundan beraat etti

erhan timuroğlu , osman yıldırım , ismail sağır , ergenekon , Politika , Güncel

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