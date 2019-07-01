Son dakika! Ergenekon davasında 4 isme "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet

Ergenekon davasının İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki onuncu duruşmasının öğleden sonraki oturumunda karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, " Ergenekon örgütü" adı altında bir örgüt olmadığı için, "örgüt kurmak, yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçlarından açılan tüm davalar yönünden sanıkların tümünün beraatine karar verdi.

ALPARSLAN ARSLAN'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Tutuklu sanıklardan Alparslan Arslan , Erhan Timuroğlu , İsmail Sağır ve Osman Yıldırım 'a yöneltilen bütün suçlarının, cezası en yüksek olan "Anayasayı ihlal" suçu kapsamında değerlendirildiğini belirten heyet, bu sanıklardan Alparslan Arslan'ın ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar Timuroğlu, Sağır ve Yıldırım'ın ise, müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklarla ilgili ceza ve beraat kararlarını açıklamaya devam ediyor.