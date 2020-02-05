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Son dakika: Erzurum'da özel halk otobüsü yol kenarına devrildi: 1 ölü, 21 yaralı

Son dakika: Horosan ilçesinden Erzurum'a gelen halk otobüsü Havandere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.

05.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:25

'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.

Erzurum Horasan Belediyesi Özel Halk Otobüsü Erzurum Hamamderesi mevkisinde şoför Remzi Fırat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada otobüs içerisinde bulunan Süleyman Boyacı olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Olay yerinde bulunan 21 yaralı Erzurum AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak Erzurum'da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Son dakika: Erzurum'da özel halk otobüsü yol kenarına devrildi: 1 ölü, 21 yaralı

Erzurum, 3. Sayfa, Güncel


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BİR ANNE:BU SOĞUKTA ALLAH YARDIMCILARI OLSUN
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TÜRKİYE:allah yardım etsin
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AZİZİYE:Allah rahmet eylesin
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ADINIZI YAZIN:ALLAHIM SEN KORU
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TEKMAN:HAMAMDERE MEVKİİ DOĞRUSU. . .
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DODO:hamam dersi mevkii oda yanlıs yazmıs
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TAN GÜRKAN:vatandaşa güvenlik güçleri yardımcı olmalı bakın deprem oldu ölenlerin sorumluları yok
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