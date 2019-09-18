Erzurum Valiliği: Karayazı Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı, yerine kaymakam görevlendirildi

Erzurum Valiliği, kamuoyuna yaptığı açıklamada terör propagandası nedeniyle gözaltına alınan HDP Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun yerine, Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu'nun vekaleten göreve atandığını duyurdu.

Melike Göksu

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Karayazı Belediye Başkanı Melike GÖKSU "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan devam eden (1) Savcılık Soruşturması, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesinde onanması üzerine adli mercilerin talimatı üzerine yakalanarak cezaevine sevk işlemlerine başlanıldığı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Karayazı Kaymakamı Mesut TABAKCIOĞLU Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU?

Erzurum'un HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, 2'si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle birlikte dün sabah saatlerinde gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti.

Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu

MESUT TABAKCIOĞLU KİMDİR?

1983 yılında Adıyaman'ın Besni İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Besni'de tamamladı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Maliye Bakanlığında Milli Emlak Uzman Yardımcısı ve İçişleri Bankalığında Dernekler Denetçi Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 18.04.2011'de Şanlıurfa Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Çankırı İli Yapraklı İlçesi ve Burdur İli Ağlasun İlçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 2013 yılında İngiltere'de yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Sırasıyla Yozgat - Çekerek Kaymakamı, Karaman – Ermenek Kaymakamı, Tokat Başçiftlik Kaymakamı iken 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Erzurum'un Karayazı ilçesine kaymakam olarak atandı.