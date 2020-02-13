Son dakika: Esed Rejimi, 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak tanıdı

Suriye'de devam eden iç savaşta öldürdüğü milyonlarca insanın kanı eline bulaşan Esed'in altında bulunan parlamento verdiği kararla Türkiye-Suriye krizini tırmandıracak. Suriye Parlamentosu 1915 Ermeni Olayları'nı "soykırım" olarak tanıdığını ve bu olaylarını kınadığını duyurdu.

ERMENİSTAN DOSTLUK GRUBU ÖNERDİ

Suriye Parlamentosu'ndaki Suriye-Ermenistan Dosluk Grubu, parlamentoya bir öneri sundu. Bu öneriye göre; 1915 Olayları "Ermeni Soykırımı" olarak tanınacak ve Türkiye kınanacak.

KABUL EDİLDİ

Bugün Suriye Parlamentosu'nda yapılan oylamayla öneri kabul edildi. Buna göre Suriye'deki Esed Rejimi 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanıyanlar kervanına katıldı.

ESED'İN KURMAYLARI KARARI YORUMLADI

Suriye-Ermenistan Dostluk Grubu Başkanı Nora Arisyan, bu gelişmeyi "tarihi bir karar" olarak değerlendirdi. Suriye Parlamentosu Sekreteri Rami Saleh ise sözde Ermeni Soykırımı'yla ilgili bu önerinin kabul edilmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

1915 OLAYLARI

19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Çarlık Rusyası, Osmanlı İmparatorluğunu zayıflatmayı ve parçalamayı amaçlamış ve Ermenilerin ayrılıkçı faaliyetlerini ve isyanlarını desteklemiştir. Bu destek, çoğunluğu Osmanlı Müslümanlarının oluşturduğu bölgelerdeki milliyetçi Ermeni grupları daha fazla radikalleşme ve silahlanma yönünde teşvik etmiştir. Neticede, önemli sayıdaki silahlı Ermeni gruplar etnik açıdan homojen bir Ermeni yurdu yaratabilmek için işgalci Rus ordusunun saflarına katılmışlardır.

Tüm bunlara karşılık olarak, Osmanlı Hükümeti 1915 yılında savaş bölgesinde ya da yakınında ikamet eden Ermeni nüfusun, yaklaşan Rus ordusunun ikmal ve ulaşım hatlarından uzaklaştırılarak, İmparatorluğun güney vilayetlerine sevk edilmesi talimatını vermiştir. Savaş hattından uzakta yaşayan, ancak düşmanla işbirliği yaptığı bilgisi alınan ya da bundan şüphelenilen bazı Ermeniler de zorunlu tehcire tabi tutulmuştur.

SÖZDE "ERMENİ SOYKIRIMI"NI KABUL EDEN ÜLKELER

1915 Olayları'nı Ermeni Soykırımı olarak tanıyan ülkeler şunlar; Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay.