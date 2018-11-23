23 Kasım 2018, 14:02
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Son Dakika! Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye Silahlı Saldırı Girişimi!

Son dakika! Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırgan gözaltına alındı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırgan gözaltına alındı.

SEYYAR SATICI, ALATEPE'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, cuma namazını kılmak için camiye geldiği sırada seyyar satıcı olduğu belirtilen bir kişi tepki gösterdi. Bu sırada gerginlik çıktı.

ÜZERİNDEN ŞARJÖR ÇIKTI

Polis tarafından gözaltına alınan kişinin üzerinden şarjör çıktığı belirtildi. Polis, silah olabileceği ihtimali nedeniyle çevrede inceleme yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Ali Murat,Esenyurt
23 Kasım 2018 Cuma 14:02



YORUMLAR (4)
DARBELİ MATKAP: çok üç kagıt var beledıyelerde yolsuzluklar dız boyu
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ENGİN: bende esenyurtta oturuyorum bu gidişat hiç iyi degil belediye başkanları kendine çeki düzen vermelidirler ipin ucunu iyice kaçırdılar devletin başı kurumları denetim yaptırması gerekiyor.
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ADI LAZIM DEĞİL BAŞ HARFİ TC: Birileri esenyurtta yeni belediye başkanı görmek istiyor.
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ULAN YA!: Beykoz Belediyesi diye açtım, Esenyurt çıktı.
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