Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın Oğlu Fatih Erbakan, 'Yeniden Refah Partisi'ni Kurdu

Milli Görüş'ün kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan 'Yeniden Refah Partisi' adıyla bir parti kurduklarını duyurdu. Yeniden Refah Partisi'nin yönetim kadrosu henüz açıklanmadı.
"YENİDEN REFAH PARTİSİ"
Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi" adıyla bir parti kurduklarını açıkladı. Erbakan, yeni partisini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Yeniden Refah Partisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
YÖNETİM KADROSU AÇIKLANMADI
Henüz yönetim kadrosu açıklanmayan Yeniden Refah Partisi'nin kurucular kurulu üyeleri arasında Sultan 2'nci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu bulunuyor.
ERBAKAN, YENİ PARTİNİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Fatih Erbakan, 2016 Haziran ayında yaptığı açıklamada Saadet Partisi'nin 'Milli Görüş' çizgisinden uzaklaştığını belirterek "babasının kendilerine bıraktığı siyasi mirası devam ettirmeyi hedeflediğini" söylemiş ve yeni partinin sinyalini vermişti.
39 yaşındaki Erbakan, 2013'den beri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı'nın Genel Başkanlığı'nı yürütüyor.