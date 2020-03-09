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Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

09.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:31

31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den girdiği seçimi kazanarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olan Adnan Selçuk Mızraklı , kısa süre sonra görevden alınmış ve yerine kayyum atanmıştı. Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Mızraklı hakkında kararını verdi. Mızraklı, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 21 Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı.

MIZRAKLI DURUŞMAYA KATILMADI

Hakkında 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezası istenilen Mızraklı'nın katılmadığı duruşmada avukatları Zülal Erdoğan, Mehmet Emin Aktar, Cihan Aydın ve Muhsin Bilal hazır bulundu.

Duruşmada iddia makamı, Mızraklı'ya "örgüt üyeliği" iddiasıyla hapis cezası verilmesi yönündeki mütalaasını tekrarladı.

"ÖRGÜT ÜYESİ OLMAK" SUÇUNDAN 9 YIL HAPİS

Avukatların yaptığı savunmalar ardından kararının açıklayan mahkeme heyeti, Mızraklı'ya "örgüt üyesi olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.

Mızraklı, Diyarbakır'da %62,93 oy oranıyla büyükşehir belediye başkanı seçilmişti.

Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
Etiketler : Diyarbakır, Mızraklı, Güncel
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