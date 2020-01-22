Son Dakika: Eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen son tarih belli oldu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen sürenin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

Açıklamanın detayları şu şekilde;

"01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022'ye kadar uzatılmıştır."

SÜRE 2 YIL DAHA UZATILDI

Eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre İçişleri Bakanlığı'ndan 31 Aralık 2020 olarak belirlenmişti. Bu süre alınan yeni kararla 2 yıl uzatılmış oldu.

YENİ EHLİYET NASIL ALINIR?

Yeni ehliyet almak, ehliyet değişimi yapmak ya da kayıp - çalıntı gibi nedenlerle ehliye değişimi yapmak için istediğiniz nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak işlem yapabilirsiniz.

NEDEN YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ ALMALIYIM?



31 Aralık 2022 tarihinde eski tip sürücü belgesi geçerlilik süresi sona ereceğinden yeni tip sürücü belgesi alınması gerekmektedir.

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Polikarbon üzerine lazer baskılı olup, yeni tip sürücü belgesi polikarbon yapısı nedeni ile eski tip sürücü belgelerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ NE ZAMAN VERİLMEYE BAŞLANDI?

01 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgesi düzenlenmeye başlanmıştır.