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Eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ'nün kritik isimlerinden eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.

17.09.2019 14:59

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize eden eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8 ŞUBAT 2018'DE YAKALANMIŞTI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının firari şüphelilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında kentte FETÖ'nün gaybubet evleri belirlendi.

Başsavcılığın kararı üzerine 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi FETÖ firarisi Mehmet Kaya da yakalanmış ve mahkemeye çıkarılmak üzere tutuklanmıştı.

Mehmet Kaya

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda Kaya'nın, yargı içerisindeki örgüt toplantılarını organize ettiği belirlenmişti.

KERİM TOSUN'DAN MEHMET KAYA İTİRAFI

Eski HSYK üyesi Kerim Tosun ise ifadesinde, örgütle Mehmet Kaya aracılığıyla tanıştığını, Kaya'nın evindeki toplantılara katıldığını belirtmişti. Tosun, Yargıtay üyesi olduktan sonra da Kaya'nın organize ettiği toplantılarda yer aldığını söylemişti.

Eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası

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