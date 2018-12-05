Eski HSYK Üyesi Şaban Işık'a FETÖ Üyeliğinden 10 Yıl Hapis Cezası Verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılandığı davada, Eski HSYK üyesi Şaban Işık'a 9. Ağır Yargıtay Dairesinde yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

ÖNCEKİ DAVADA SAVCI MÜTALASINI AÇIKLAMIŞTI

Eski HSYK üyesi sanık Şaban Işık, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Işık ile avukatı ve yakınları katıldı. Işık'ın, FETÖ'nün HSYK'da etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla 2011'de Danıştay, 2014'te de HSYK üyeliğine seçildiği, örgütün talimatlarının iletildiği ve himmet alındığı gizli toplantılarına katıldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

"HSYK TOPLANTILARININ ÖRGÜTE AKTARILMASINDA ROL ALDI"

Mütalaada, sanık Işık'ın HSYK'nın tasarruflarını, HSYK toplantılarının gündemi, sonuçları, görüşme içerikleri, kararname süreçlerini takip edip bunların kontrol altında tutulmasında görev aldığı belirtilerek, örgüt talimatları doğrultusunda kararlara yazılan muhalefet şerhlerinin düzenli olarak örgütün yurt dışı birimine aktarılması sürecinde de sanığın rol aldığı ifade edildi.

Sanığın ayrıca, seçim süreçlerinin bloke edilmesi de dahil olmak üzere örgütsel stratejinin belirlenmesi ile FETÖ üyesi bir kısım hakim ve Cumhuriyet Savcıları hakkında yürütülecek soruşturmalara engel olmak için lehlerine oy kullanmak noktasında aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

IŞIK'A 15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Mütalaada açıklanan gerekçelerle sanığın, TCK'nın 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ayrıca, sanığa HSYK'da bütün yargı mensupları üzerinde önemli bir tasarruf ve inisiyatif alanı sağlanması, sanığın örgütteki temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eşdeğer olacak şekilde kamusal bürokrasi içerisinde konumlandırılması ile yer aldığı karar süreçleri de nazara alındığında, örgütün mahrem yapısı içerisinde bulunan sanığın suçu işleyiş biçimi, kastının yoğunluğu ve meydana gelen tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talebinde bulunuldu.

10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Eski HSYK üyesi Şaban Işık'a 9. Ağır Yargıtay Dairesinde yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.