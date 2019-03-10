Etiyopya'da 157 Kişiyi Taşıyan Uçak Düştü: Kurtulan Yok

Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine doğru yol alan ET 302 uçuş kodlu Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan altı dakika sonra Addis Ababa'nın 62 km güneydoğusunda düştü. Etiyopya devlet televizyonu düşen uçakta sağ kalan olmadığını duyurdu.

149 YOLCU VE 8 MÜRETTEBATI TAŞIYORDU

Etiyopya Hava Yolları sözcüsü, Twitter hesabında, Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Addis Ababa- Nairobi seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağının yerel saatle 08:44'te düştüğünü duyurdu.

ETİYOPYA BAŞBAKANI TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabında , "Başbakanlık Ofisi, Etiyopya hükümeti ve halkı adına, Etiyopya Hava Yolları'na ait Nairobi seferini yapan Boeing 737 yolcu uçağında seyahat eden yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini sunar" mesajını paylaştı.

ACI HABERİ DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU

Etiyopya devlet televizyonu düşen uçakta sağ kalan olmadığını duyurdu.

Uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan internet sitesi FlightRadar24, Etiyopya Hava Yolları uçağının kalkışın ardından kararsız dikey hızda hareket ettiği bilgisini paylaştı.

Düşen Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın Etiyopya Hava Yolları'na 4 ay önce teslim edildiği öne sürüldü.