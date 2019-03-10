10 Mart 2019, 13:31
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Etiyopya'da 157 Kişiyi Taşıyan Uçak Düştü: Kurtulan Yok

Etiyopya'da, 33 ülkeden 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan uçak düştü. Etiyopya devlet televizyonu, düşen uçakta kurtulan kimsenin olmadığını açıkladı.

Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine doğru yol alan ET 302 uçuş kodlu Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan altı dakika sonra Addis Ababa'nın 62 km güneydoğusunda düştü. Etiyopya devlet televizyonu düşen uçakta sağ kalan olmadığını duyurdu.

149 YOLCU VE 8 MÜRETTEBATI TAŞIYORDU

Etiyopya Hava Yolları sözcüsü, Twitter hesabında, Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Addis Ababa- Nairobi seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağının yerel saatle 08:44'te düştüğünü duyurdu.

ETİYOPYA BAŞBAKANI TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabında , "Başbakanlık Ofisi, Etiyopya hükümeti ve halkı adına, Etiyopya Hava Yolları'na ait Nairobi seferini yapan Boeing 737 yolcu uçağında seyahat eden yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini sunar" mesajını paylaştı.

ACI HABERİ DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU

Etiyopya devlet televizyonu düşen uçakta sağ kalan olmadığını duyurdu.

Uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan internet sitesi FlightRadar24, Etiyopya Hava Yolları uçağının kalkışın ardından kararsız dikey hızda hareket ettiği bilgisini paylaştı.

Düşen Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın Etiyopya Hava Yolları'na 4 ay önce teslim edildiği öne sürüldü.

Nairobi, Addis Ababa, Kenya, Etiyopya, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (14)
#YORUMCU: Çok üzücü, uçak kazaları çok nadir oluyor ama olduğu mu affetmez ne yazıkki. Rest in peace.
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SÜLEYMAN BULUT: Yine Boeing 737 max, daha geçenlerde Endonezya da Boeing 737 Max düşmüştü. Sözde yepyeni uçaklar. Türk HAva Yolları da bu uçaktan alıyor; büyük hata!
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DÜRBÜNLÜ: ALLAH:Vatanımızı Ve Milletimizi Kaza Ve Belalardan Muhafaza Eylesin.. Amin
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SÜLEYMAN BULUT: Yine Boeing 737 max, daha geçenlerde Endonezya `da Boeing 737 Max düşmüştü. Sözde yepyeni uçaklar. Türk HAva Yolları da bu uçaktan alıyor; büyük hata!
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BRÜTÜS: Allah rahmet eğlesin.
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