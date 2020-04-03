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Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek

Son dakika: Evde 14 günlük karantina süresine uymayanlar, tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçanlar "aranan-kayıp şahıs" listesine eklenecek ve haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan işlem yapılacak.

03.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:07

Karantinadan kaçanlar yakalandıklarında haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan işlem yapılacak. Bu kapsamda listeye ilk giren kişi İstanbul 'dan oldu.

GBT SORGULARINDA "ARANIYOR" ÇIKACAK

Karantina firarileri, Cumhuriyet savcılığı ve mülki idare amirinin talimatıyla "aranan-kayıp şahıs" listesine eklenecek. Kişisel bilgileri sisteme girilecek. Genel Bilgi Toplama yani GBT sorgularında da "aranıyor" kayıtları çıkacak.

"SALGIN HASTALIK YAYMA" SUÇUNDAN İŞLEM YAPILACAK

Söz konusu kişiler yakalandıklarında gözaltına alınacak. Haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan adli işlem başlatılacak. Uygulamaya 81 ilde vakit kaybetmeden başlandı.

LİSTEYE GİREN İLK İSİM BELLİ OLDU

Aranan listesine ilk giren ise İstanbul Ümraniye'den 21 yaşında bir kadın oldu.

Son Dakika: Karantinadan kaçanlar ’aranan-kayıp’ listesine eklenecek
Etiketler: Karantina, İstanbul, Güncel

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Karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine eklenecek
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