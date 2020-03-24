Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi - Ekonomi

Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi

Son dakika: Eximbank virüse karşı destek paketini devreye aldı. Bu kapsamda, Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemeleri 3-6 ay uzatılacak.

24.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:55

Türk Eximbank, koronavirüs salgınından etkilenen ihracatçıları destekleme misyonu çerçevesinde üretimin durmaması ve istihdam kaybı yaşanmaması için kredi ödemelerini erteleyecek.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İhracatçılarımızın daralan talepten veya virüsün yayılmasını engellemek için ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan etkilenmemeleri için Türk Eximbank'ın TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacaktır. Bu bağlamda ihracatçılarımızın faiz ödemeleri de 6 ay ertelenebilecektir.

TAAHHÜT KAPATMAYA İLAVE 1 YIL

Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi henüz taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza uygulanmamış olan krediler ile Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için verilen süre ilave 1 yıl arttırılmıştır. Taahhüt kapatma cezalarında da indirime devam edilecek olması ihracatçılara bu sıkıntılı dönemde ilave 1 yıl sürenin yanında maliyet avantajı da sağlayacaktır.

Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi

REESKONT KREDİLERİNDE 2 YIL VADE İMKANI

Türkiye'nin en uygun maliyetli kredilerinden olan ve ihracatçıların büyük teveccüh gösterdiği reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri bu zor dönemde ihracatçılarımızın finansal yüklerini azaltmak için azami 2 yıla çıkarılacaktır.

SİGORTA PRİMLERİ VE ALICI ANALİZ ÜCRETLERİNİN VADELERİ UZATILDI

Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır. Ayrıca sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadelerinin 30 gün uzatılarak sigorta ürününden yararlanan ihracatçılarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi

Haberin Videosu :

Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Etiketler : Türk Eximbank, Ekonomi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Ekonomi
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek Ekonomi
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek Ekonomi
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Ekonomi
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Ekonomi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Ekonomi
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Ekonomi
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:54: Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz - Ekonomi 13:53: "Dünya Bankası Covid-19 ile mücadelde 150 milyar dolar sağlayabilir" - Ekonomi 13:52: Shell harcamalarını 5 milyar dolar azaltacak - Ekonomi 13:44: KGF Genel Müdürlüğüne Kasım Akdeniz atandı - Ekonomi 13:44: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi - Haberler 13:42: Manisa'da öğretmenler sağlıkçılar için maske üretiyor - Ekonomi 13:08: Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak - Ekonomi 12:58: PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak - Ekonomi 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 11:56: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı - Ekonomi 11:37: Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi - Ekonomi 11:22: Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı - Ekonomi
Loading