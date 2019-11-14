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Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı

Son dakika: İstanbul Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi. Kazada 7 öğrenci yaralanırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

14.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:06

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokağında 34 NC 7767 plakalı öğrenci servis minibüsü, yokuşta kontrolden çıkarak bir direğe çarpıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖĞRENCİLERİ ARAÇTAN VATANDAŞLAR ÇIKARDI

Araçta sıkışıp çıkamadıkları görülen öğrenciler, civardaki vatandaşların müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAYAN ARAÇ İPLE DİREĞE BAĞLANDI

Polis ekipleri, yokuştan kaymaya devam eden aracı iple elektrik direğine bağladı. Olay yerinden kaçtığı belirlenen servis şoförünün kimliğinin tespitine çalışılıyor.

Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı

Esentepe Mahallesi, Güncel

Kaynak: İHA


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