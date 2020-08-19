Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada başlayan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

Antalya OSB'de faaliyet gösteren ve soğuk hava deposu üretimi yaptığı öğrenilen bir fabrikada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kentin birçok noktasından da dumanların görüldüğü yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri, 15 arazöz ve bir helikopter ile müdahale ediyor.

Bu arada, fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi.