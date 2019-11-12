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Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin "ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız" dedi.

12.11.2019 20:37 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:55

İletişim Başkanı Fahrettin Altun kişisel Twitter hesabında Türkiye - ABD ilişkilerine ilişkin olarak bir paylaşımda bulundu.

Altun, şunları söyledi:

"Önceki konuşmaları sırasında Erdoğan ve Trump, ortak kaygıları gidermek için isteklerini dile getirdiler. Her ikisi de, güçlü bir Türk-Amerikan işbirliğinin değerini kabul ediyor. Yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız."

İKİ LİDER YARIN BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik zirvenin saati belli oldu. İki isim, 13 Kasım'da saat 20.00'de Beyaz Saray'da görüşecek. Görüşmede, Suriye konusu başta olmak üzere ABD'nin YPG/PKK ile ilişkisinin öncelikli olarak ele alınması bekleniyor.

Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız

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