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Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti

Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'nin askeri desteğini talep ettiğini açıkladı. Dış güçlerin, Libya'daki Hafter güçlerini desteklemeyi bırakmaları gerektiğini belirten Altun, "Akdeniz'de istikrarı sağlamaya tamamen kararlıyız" dedi.

27.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:19

İletişim Başkanı Farettin Altun, hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin 'nin askeri desteğini talep ettiğini açıkladı.

Dış güçlerin Libya'daki Hafter güçlerini desteklemeyi bırakmaları gerektiğini belirten Altun, "Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve Akdeniz'de istikrarı sağlamaya tamamen kararlıyız." ifadelerini kullandı.

LİBYA BÜYÜKELÇİSİ "UZMANLIĞA İHTİYACIMIZ VAR" DEMİŞTİ

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Fathi Başağa, Başkent Trablus'ta çatışmaların yoğunlaşması durumunda Türkiye'den askeri destek isteyeceklerini açıklamıştı. Tunus'ta gazetecilere açıklama yapan Başağa, "Eğer çatışmalar yoğunlaşırsa, Trablus'u ve Trablus'ta yaşayanları koruma hakkımız var" ifadelerini kullanmıştı.

Başağa, savaş halinde oldukları rakipleri General Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarının tırmanması halinde, Türkiye'den resmen askeri destek isteyeceklerini söyledi. Başağa, "Paralı askerlerin hayaletlerini kovmak için Türkiye hükümetine resmen başvururuz" demişti. Başağa, Türkiye, Tunus ve Cezayir'le önümüzdeki günlerde işbirliğini derinleştireceklerini de söylemişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Burada Erdoğan, son günlerde Türkiye'de tartışma konusu olan Libya'ya asker gönderilip gönderilmeyeceği konusunda yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz. İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclis'imizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz. Bunlar Mısır'da da ülkenin meşru hükümeti yerine darbeciyi desteklemişti. İnşallah Libya'da aynı demokrasi düşmanlığını tekrarlamalarına izin vermeyeceğiz. Dün bir Tunus ziyaretim oldu. Libya meselesini de enine boyuna konuştuk. Libya'nın istikrarı konusunda hemfikir olduğumuz Tunus ile işbirliği yapma kararını aldık. 1 Ocak 2020 itibarıyla BM güvenlik konseyi geçici üyeliğini üstlenecek Tunus'un tavrı bizim için çok önemlidir." dedi.

TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti 27 Kasım'da İstanbul'da bir mutabakat imzalamıştı. Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Mutabakat Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mutabakata göre Türkiye, Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına destek verecek. İki ülke ortak tatbikat ve istihbarat paylaşımında bulunacak. Kara, deniz ve hava araçları ile eğitim üsleri tahsis edilebilecek. Ayrıca Ortak Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi de kurulabilecek.

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