25.05.2019 22:14
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Fatih Terim 5 Yıl Daha Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, 22. lig şampiyonluğu kutlamasında teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen 22. lig şampiyonluğu kutlamalarında kürsüye gelen Başkan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlara teknik direktör Fatih Terim ile yapılacak yeni sözleşmenin müjdesini verdi.

"5. YILDIZIN EKSİK OLAN KANATLARINI DOLDURACAĞIZ"

Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada, "Bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve seyircimizin huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyorum. Türk futbolunun 1 numarası sevgili Fatih Terim ile burada, sizlerin şahitliğinizde 5 yıllık imza atacağız. Bu 5 yıllık sürede, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracağız." ifadelerini kullandı.

TERİM İMZAYI ATTI

Cengiz'in konuşmasının ardından Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Fatih Terim 5 Yıl Daha Galatasaray'da Fatih Terim, Galatasaray, Spor


YORUMLAR (22)
ESOES: şenol bile kaçtı . . . keyfi kaçtı - kendi kaçtı fikirleri kaçtı . . . . şimdi menejerlerden para kazanacak şu futbolcuyu al bunu al milli takıma yine köşesin ha şenol. . .
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VAR: Seneye başarısız olup Abdurrahim Mustafa Fatih üçü de çekip gider
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ESOES: 5 yılda 3 kez şampiyon olsak yeter . . . 5 te 5 de yaparda sıkılırız o zaman ::::))) hocam 2 yılıda kardeş payı yaptır şu tinercilerle _ bahçıvanspora . . .
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..........: 5 yıl daha çirkefliğe devam
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ULTRAKEDİ: Allah kimseyi bu adamı ve yaptıklarını savunacak kadar cahil yapmasın.
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