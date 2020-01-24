Haberler » Spor » Son Dakika: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var - Spor

Son Dakika: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var

Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap geldi. Terim, Twitter hesabından saat 19.05'te, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var" paylaşımında bulundu.

24.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:49

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in "Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Sayın teknik direktörün 'fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı. Fikir ayrılığındaysak ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir" açıklamalarına 'dan yanıt verdi.

Terim, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" paylaşımında bulundu. Deneyimli teknik adam bu paylaşımı saat 19.05'te yaptı. Bu paylaşım kısa süre içinde on binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

"EN BÜYÜK HAYALİM ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK" DEMİŞTİ

Galatasaray'da dördüncü dönemine 2017'de başlayan Terim, en büyük hayalinin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu dile getirmişti.

Terim'in başlattığı #SadeceGalatasaray etiketiyle Galatasaray taraftarları Twitter'da 20 dakikada 35 binden fazla paylaşım yaptı. Etiket, kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu.

Son Dakika: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var

Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Twitter, Spor


HABER YORUMLARI (17)
GÖKTÜRK:DEMEK İSTİYORKİ GİTMİYORUM KOVSANIZ BİLE ZOR GİDERİM.HAKLI BU PARAYI BIRAKIP GİTMEK ZOR GELİR.BAŞKAN ARDA KONUSUNDA HAKLI HATIR TRANSFERİ OLMAZ.ARDA SON DÖNEMDE FUTBOLU KAFASINDA BİTİRMİŞ SANKİ.FUTBOL DIŞI OLAYLAR YAŞANDI.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
EYUP66:Hayalin gs ye tamamen sahip olmak istegin.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
GENC FENERBAHCELİ:Mustafa cengiz kartonpiyeri resmen kibarca kovmus cikmis 19. 05 kendince uyanikli felsefe yaptigini saniyor Mustafa cengiz resmen 85 milyon Turk halkinin onunde madara etmis kebapci selahettin zedeyi cikipta felsefe yapacagina isi piskinliye vuracagina kibarca istifani sunarsin verirler gazi senin gibisine sonrada madara ederler adami baskanla laf dalasina girersen hezimetide bir hayli sahsin adina kotu olur elin oglu madara eder adami
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
A.D.:BU TERİM KOVULMAK İÇİN ELİNDEN NE GELİYORSA YAPIYOR. . . BURADA YAZIYORUM BAK DEMEDİ DEMEYİN BU TERİM KAÇACAK. . . ÇÜNKÜ BU SEZON BAŞARILI OLAMAYACAĞINI ODA BİLİYOR.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BEYZALİ:senin hayalin daha çok para daha çok paradır gs li diye geçinen en yüksek ücret alan teknik adamsın hayali olanın çıkar derdi olmaz 1 indirim yap ücretinde deseler bir yerlerini yırtarsın
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
FUTBOLSEVER:fatih terim ve arda turan ///////koskoca GALATASARAY önüne geçemez yol verin gitsinler . . .
Yayından Kaldır
18 10
Cevap yaz
KENAN:EĞLENCEYE TAM GAZ DEVAM PARATÖR KAÇACAK HER ZAMANKİ GİBİ BETER OLUN FRANSIZLAR
Yayından Kaldır
17 9
Cevap yaz
AYNEN:EĞLENCEYE DEVAM FATİH GİTSİN DİYE YANIP TUTUŞAN SİZLERİN HOCALARINIDA GÖRÜYORUZ HEPSİ GİDER FATİH HOCA BİR YERE GİTMEZ. DİĞER HOCALARLA KIYASLAMAYIN SİZİNKİLER BAŞKANIN YANINDA ESAS DURUŞTA GEZİYOR. EZİKLER
Yayından Kaldır
6 5
MEMLEKETİM:Kimse yemiyor bu palavralari. Yillik 22 milyondan vaz geceniyorsun onursuz. Biraz karakterli olsan yol gösterilmisken cekip gidersin.
Yayından Kaldır
12 5
Cevap yaz
HASAN HUSEYİN:Fatih hoca otur ekrandaki goruntunu konusma tarzini tarafsizca incele.. Hangi filmin basrolusun sen. Nasil bir senaryo bu oynadigin.basi yok sonu yok.yeter ya.
Yayından Kaldır
8 3
Cevap yaz
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
Spor

Son Dakika Haberleri

20:15  Gençlerbirliği İlhan Cavcav anısına özel forma ile sahada
20:18  Beşiktaş'ta görev Şenol Fidan ve Gökhan Keskin'e
20:14  Fransız basketbol ekolünün yeni medarı iftiharı: Theo Maledon
20:14  Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano | Euroleague maç notları
20:14  Real Madrid - Anadolu Efes | Euroleague maç notları
24.01.2020 20:23:04