Son Dakika: Fatih Terim’in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.

"DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

BUSE TERİM: ORADAN ÇOK GÜÇLÜ ÇIKACAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fatih Terim'in hastanede tedavisi sürerken, tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim Bahçekapılı da, babasının durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hem merak edenler hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında" ifadelerini kullandı.

Babasının kronik rahatsızlığının bulunmamasının ve sigara içmemesinin bir avantaj olduğunu kaydeden Bahçekapılı, "Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü çıkacak. Tüm iyi dilekleriniz ve mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Mümkünse evden çıkmayın. Lütfen evinizde kendinizi izole edin. Bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. İnanın bana ailenizden birine bir şey olursa yanına gidemezsiniz, yasak. Öpemezsiniz, kata bile çıkamazsınız. O yüzden bunu düşünün, hayal edin. Çok sevdiğiniz birine bir şey olduğunda yanına gidememeyi ve dokunamamayı düşünün" şeklinde görüş belirtti.