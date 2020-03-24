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Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır

Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'in kaldığı hastaneden ilk açıklama geldi. Fatih Terim'in durumunun yakından takip edildiği belirtilirken, "Klinik bulguları iyi olan Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

24.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:09

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.

"DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

BUSE TERİM: ORADAN ÇOK GÜÇLÜ ÇIKACAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fatih Terim'in hastanede tedavisi sürerken, tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim Bahçekapılı da, babasının durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hem merak edenler hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında" ifadelerini kullandı.

Babasının kronik rahatsızlığının bulunmamasının ve sigara içmemesinin bir avantaj olduğunu kaydeden Bahçekapılı, "Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü çıkacak. Tüm iyi dilekleriniz ve mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Mümkünse evden çıkmayın. Lütfen evinizde kendinizi izole edin. Bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. İnanın bana ailenizden birine bir şey olursa yanına gidemezsiniz, yasak. Öpemezsiniz, kata bile çıkamazsınız. O yüzden bunu düşünün, hayal edin. Çok sevdiğiniz birine bir şey olduğunda yanına gidememeyi ve dokunamamayı düşünün" şeklinde görüş belirtti.

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Son Dakika: Fatih Terim’in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır
Etiketler : Koronavirüs, Fatih Terim, Spor

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Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır

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Yorumlar (8)
KADIKÖY:Abartıyolar hiçbişey yok. Her zamanki gs yaygarası. Herkes öksürüyor. Hastahane kendilerin uydurma bi rapor. Turp gibi terim. Bu kadar insan ölürken Terim ve kızları bütün medyayı esir aldı. Vay canına.
Cevap Yaz 0 2
KASAP:Allahım bütün hastalarımıza şifa ver aminnnn
Cevap Yaz 0 8
KUZEYİN UŞAĞI:hocam geçmiş olsun, acil şifalar, tüm hastalarımıza da, bu illet hastalıktan kurtulacağız, atlatacağız tez zamanda inşallah. .
Cevap Yaz 3 4
MEMLEKETİM:Cokmu önemli? Zaten bunlarda virus filan yok. Virusun kendisi bunlar.
Cevap Yaz 8 13
TAMAM:sende haklısın uzatma)))
1 0
MEMLEKETİM:Yalakaligi birak realiteye bak. Memleket''te vaka sayisi 1500 olmus ve bunlardan 37 si ölmüs. Cakma imparatorun bunlardan ne farki varda Türkiye bunun icin tek yürek olmus?
3 4
YAZIKLAR OLSUN SANA))):sen önemlisin demek he, insan musveddesi))))
6 5
BJK........1903.........BJK:fatih terimde iyileşsin, bütün hastalarımız iyileşsin. bu musibet hastalık ilk önce memleketimizden, sonra dünyamızdan tez vakitte yok olsun.
Cevap Yaz 4 14

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