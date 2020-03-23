Son Dakika: Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'IN TESTİ DE POZİTİF ÇIKMIŞTI

Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da korona virüs sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Tecrübeli yöneticinin eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Çiftin özel bir hastanede karantinada olduğu ifade edildi.

TERİM DERBİNİN OYNANMASINI SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak maçların seyircisiz oynanmasını eleştirmişti. "Benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya?" diye soran Terim, derneklerin "Biz oynamıyoruz" diyemeyeceğini belirtti ve "Sendika olmadıkları sürece sadece bu halde kalacaklar" demişti.

GALATASARAY: SENİNLEYİZ HOCAM

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha..." denildi.

FENERBAHÇE'DEN TERİM'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." dedi.

BEŞİKTAŞ DA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Beşiktaş Kulübü de Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı paylaştı ve "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DAN DA MESAJ GELDİ

Trabzonspor, "Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF'DEN TERİM VE ALBAYRAK İÇİN MESAJ

Türkiye Futbol Federasyonu mesajında Fatih Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletilirken, "Galatasaray Spor Kulübü'nün önce 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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