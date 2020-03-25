Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım - Spor

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından "Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım" paylaşımında bulundu.

25.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:19

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine devam edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ELİM KALBİMDE HER BİRİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Terim, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Etiketler: Koronavirüs, Fatih Terim, Spor

Haberin Videosu :

Fatih Terim: İyiyim inşallah daha iyi olacağım

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (4)
YORUMCU:Sana neden üzülmüyorum acaba.....
Cevap Yaz 2 0
ASLAN:SANA DA BÜTÜN HASTA OLANLARA DA RABBİM ŞİFA VERSİN
Cevap Yaz 1 8
CENK:Sen bize lazımsın imparator
Cevap Yaz 2 5
BJK..........1903...........BJK:geçmiş olsun, bu musibetin bulaştığı bütün halkımıza, tüm dünya insanlarına geçmiş olsun . . . ( renk, dil, din, takım, cinsiyet, yaş ayırmadan. ) herkes üzerine düşeni yapsın, sorumluluk artık halktadır. . . . . . . . . . . . . gelecek güzel günler yakındır umarım. . . . . . . . . . . . . .
Cevap Yaz 2 4

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe’de koronavirüse yakalanan isim belli oldu iddiası Spor
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan isim belli oldu iddiası
Barcelona’dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Spor
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz’in test sonuçları belli oldu Spor
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları belli oldu
Dün test yapılmıştı! Beşiktaş’tan resmi koronavirüs açıklaması Spor
Dün test yapılmıştı! Beşiktaş'tan resmi koronavirüs açıklaması
Spor camiasından Fenebahçe’ye geçmiş olsun mesajları Spor
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Dünyaca ünlü yıldızdan Zeynep Bastık’a mesaj! Sosyal medya yıkıldı Spor
Dünyaca ünlü yıldızdan Zeynep Bastık'a mesaj! Sosyal medya yıkıldı
Ali Koç’tan son dakika koronavirüs açıklaması Spor
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması
Boateng’in eşi, ’İtalya’dan kaçtın’ eleştirilerine yanıt verdi! Spor
Boateng'in eşi, "İtalya'dan kaçtın" eleştirilerine yanıt verdi!

Son Dakika Spor Haberleri

20:55: Fatih Terim'den açıklama geldi! "İnşallah daha iyi olacağım" - Spor 20:51: Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi - Spor 20:50: Son Dakika: Fenerbahçe'de Max Kruse corona virüsü belirtisiyle hastanede - Spor 20:26: Fatih Terim'den sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması - Spor 20:22: Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Spor 20:11: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım - Spor 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi - Haber 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 18:50: Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı - Spor 18:38: Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı - Spor 18:38: Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı - Spor