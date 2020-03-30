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Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım

Son dakika: Hastaneden taburcu olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından, "Karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım" paylaşımında bulundu.

30.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:13

Yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadıklarının bir sınav olduğunu ve bu süreçten çok şey öğrenerek çıkacağını söyledi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Terim şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu... Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin... Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım. Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum.

"NE OLUR KENDİNİZİ KORUYUP ÖNLEMLERİNİZİ ALIN"

Bu süreçte başta Prof.Dr.Ferah Ece olmak üzere tüm Liv Hospital doktorlarına, çalışanlarına; desteğini, duasını eksik etmeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma; oyuncu evlatlarıma ve yol arkadaşlarıma; başta kalbi sarı kırmızı atan canlarım olmak üzere tüm renklere gönül vermiş kardeşlerime; sabırla ve umutla yanımda olan aileme teşekkür ederim. Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın. Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak. Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum..."

Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süresi sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım

TERİM'İN DOKTORU: ŞU ANDA HİÇ ŞİKAYETİ YOK

Fatih Terim'in doktoru Prof. Dr. Ferah Ece, "Hocamız bugün taburcu edildi. 18 Mart'ta koronavirüs testiyle başvurmuştu. Yaklaşık 1 hafta sonra bizim hastanemize yattı. Biz de Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerine uygun olarak tedaviye başladık. Burada tedaviyi bir konsey, bir ekip olarak veriyoruz. Benim başkanlığımda birçok uzmanın bulunduğu bir konseydir bu. Burada Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerine göre tedavileri planlıyoruz, takiplerini yapıyoruz. Hocamızın da takiplerinde gayet iyi gitti; kliniği, şikayetleri azaldı. Bilgisayarlı tomografide lezyonda gerileme görüldü ve şu anda hiç şikayeti yok. Ancak hala pozitif. Bu nedenle de karantina altına aldık hocayı ve takip ediyoruz. En ufak bir şikayeti olduğunda da gerekli olan tetkik ya da tedavileri değiştirmeleri için tekrar hastaneye gelecek. Bu karantina dönemi kişinin kendini izole etmesi. Kendini evde izole edecek, maske takacak, dışarı çıkmayacak, insanlarla temasında sosyal mesafeye özen gösterecek ve kendinde yeni gelişebilecek yeni şikayetleri muhakkak takip edip bizimle irtibat halinde kalacak. Biz de bu arada tekrar bazı tahlilleri evden yürütüyor olacağız." açıklamasında bulunmuştu.

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Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım
Etiketler: Koronavirüs, Fatih Terim, Instagram, Spor

Haberin Videosu :

Fatih Terim: Karantina süresi sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım
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Haberler ›› Spor ››Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım - Spor
Yorumlar (9)
AGA:iyi de komada mi idi yada son anda hayata mi døndu ne anlatiyor bu zaten dunya da sayisiz insan hasta ve oldu olayi sova cevirmesine kiziyorum toplanmislar bir araya sonra virus yapmis onu bunu tehdit ediyor bence de birakmasi gerek yada ayni is gibi olacak ise gittigi gun para alacak evde otur para al olmasi sacma her gittigi yerde olay cikar para al anlasma yapar iken bunlari net yazilacak zaten yasli sayilir otursun evinde ailecek
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OSMAN:Bırakmaz yav kimi kandırıyor...
Cevap Yaz 0 1
BENANA:kurnaz tilki fuıtbolu bırakırmı hiç trilyonları götürüyor kral hayatı yaşıyor, hayat bunlara güzel, bizlerinde cebinde 5 lira olmaz ama bu tilkilere söz kondurmayız aynen devam
Cevap Yaz 3 3
HACİ DAYİ:Nasil yani 4-5 gunde iyi oldummu diyorsun? sahi bu halki salakmi zannediyorsun sen? Yoksa bastan beri hasta degildinde kendini kurtarmak icin bu yolumu buldun eger oyleyse cok bencilsin adamim
Cevap Yaz 0 0
MISAFIR:ınsanoglu rahata kavusunca dogasında var unutuverır bu yasadıklarını aynı tas aynı hamam devam eder.
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ERCAN ARIKAN:GİT DE KURTULALIM ARTIK TÜRK FUTBOLUDA BİRAZ NEFES ALIR BU SAYEDE BİRAZ KANAATKAR OL GENÇLERE YER AÇILSIN BU PARA HIRSI NEYMİŞ BEEE
Cevap Yaz 19 15
ABDULLAH ŞİMŞEK:Adamsın hocam
Cevap Yaz 9 6
SEREFTİR SENİ SEVMEK:impatator sensiz hicbir sey tat vermiyor Allah vatana millete zeval vermesin tum hastalarimiza sifa versin rabbim turku korusun
Cevap Yaz 6 2
ÖZBÖRÜ:Adamın hammaddesi geçmış olsun. Saygılar...
Cevap Yaz 0 0

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