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Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi

Son dakika: 1 aydır koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son test sonucunun negatif çıktığını söyledi. Terim, "Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri sağladığımı düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya hazırım" dedi.

15.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:30

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında verdi. Terim, koronavirüs testinin negatife döndüğünü söyledi. İşte Terim'in açıklamaları:

"Merhabalar. Öncelikle herkesi çok özledim. Bu virüs ne yazık ki hepimizin hayatına girdi. Maalesef alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi, kişileri ve olayları algılama şeklimizi de değiştirdi. Üzülerek söylüyorum. Sevdiklerimizi de aramızdan aldı. Hayatını kaybetmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm insanlara şifa diliyorum ve sabır diliyorum.

"İNŞALLAH BİRKAÇ İNSANIN HAYATINA DOKUNURUM"

"Yaklaşık 1 aydır bu virüsle mücadele ediyorum. Hiç kolay değildi. Bugün ilk negatif test sonucumu paylaşmak istedim. Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için, eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri sağladığımı düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder.

"ÜLKE OLARAK İNŞALLAH BUNU DA ATLATACAĞIZ"

Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak yeni başlangıçlar için moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, moralimizi yüksek tutacağız inşallah. Bu ülke, bizler ne badireler atlattık, ülke olarak inşallah bunu da el ele atlatacağız.Hayatta her şeyin yeri doluyor, bir tek şey hariç o da canımız.

"LÜTFEN BU İŞİ CİDDİYE ALIN"

Lütfen kendinizi, sevdiklerinizi, bütün etrafınızı korumak için bu işi ciddiye alın. Tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. Bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlarına gözünüz gibi bakın. Allah hepimizin yardımcısı olsun, elim kalbimde."

Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Etiketler: Fatih Terim, Instagram, Spor
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Yorumlar (12)
KADIKÖY:Kötüye bişey olmaz. Ölseydi iyiydi. Biraz mıtlu olurduk bu zor günlerde. Zaten baştan beri yalandı bunun ki
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XXX:Dogrudur kötüye bir sey olmuş olsaydi..senin gibi asalak bu gün burada yorum yapamiyacakti..!
0 0
WİNDY:"Sitemizden alışveriş yapmayı unutmayın" demeyi unutmuşlar.
Cevap Yaz 0 0
RIDVAN:Çocukluğumda dinlediğim masallar bile daha inandırıcıydı.
Cevap Yaz 1 1
MURAT:Tamam bu sene gene şampiyonsun . Tiyatroya devam . En güzeli tiyatro.
Cevap Yaz 0 0
CAN DEP:Bütün hastalara acil sifalar diliyorum gecmis olsun hocam..
Cevap Yaz 1 6
KORONA REİS:Demek bu virüsü yenmek için meşhur ve zengin olmak lazım. Terim yendi, Rüştü yendi. Ahmet Amca, Hasine teyze öldü.
Cevap Yaz 9 9
GURBETCİ:Cok sacmalamissin. Bu saydiklarin, sportif ve yedikleri senin veya baskalarinin yediginden cok farkli. Adamlar daha iyi beslendikleri ve daha cok hareketli olduklari icin, genelde bagisiklik sistemleri daha saglam oluyor. Ve tabiki ozel doktor tuttularsa daha iyi bakiyorlardir. Saraydaki yasayanla senin yasamin birmi? Birde ona bak istersen.
3 9
CİMBOM:Imparator geri döndü.
Cevap Yaz 8 10
MEMLEKETİM:Cokda tinnnnnn.
Cevap Yaz 7 9
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