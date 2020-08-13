Son dakika! FBI, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmaya katılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Lübnan'daki Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturmaya katılacağını duyurdu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'nda bulunan 12 numaralı depoda meydana gelen patlamada 171 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişide yaralanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale, patlamanın ardından Lübnan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Hale, patlamada etkilenen bölgelerden birinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Lübnan'ın daveti üzerine FBI'ın Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmada yer alacağını belirten Hale, ABD'nin Lübnan'a yaptığı yardımlardan birinin de soruşturmaya vereceği destek olduğuna vurgu yaptı. Hale'in resmi ziyaretinin 3 gün sürmesi bekleniyor. - WASHINGTON