Son Dakika! FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası FED faiz kararında değişiklik yapmazken 2019 yılı içinde faiz indirimi sinyali verdi. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit tuttu.

FED 2019'da yüzde 2.1, 2020'de yüzde 1.9, 2021'de yüzde 1.8 büyüme beklentisini değiştirmedi. FEDkararına ilişkin açıklamadan gelecekteki politika ayarlamaları konusunda 'sabırlı' olunacağı ifadesi çıkarıldı.

FAİZ KARARI SONRASI FED'DEN AÇIKLAMA

FED'in açıklamasında şunlara yer verildi:

Sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümü için belirsizlikler arttı.

Ekonomik büyümenin güçlü istihal piyasası ve hedefe yakın enflasyon ile sürdürülmesi için uygun, gerektiği şekilde hareket edilecek.

Ekonomik aktivite ılımlı bir oranda artıyor.

Hanehalkı harcamaları toparlanıyor görünüyor, ancak işletme sabit yatırımları zayıf olmaya devam ediyor.