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Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu

Son dakika: Fed kararının ardından ABD borsaları yeni güne sert düşerek başladı. Dow Jones yüzde 9.7, S&P 500 yüzde 8'in üzerinde gerilerken devre kesiciler çalıştı, işlemler durduruldu. Dow Jones'un kayıpları yüzde 12'yi buldu ve 1987'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

16.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:06

ABD hisse senetleri, koronavirüs salgınının artan ekonomik faturasından dolayı yatırımcıların risk varlıklarından çıkması sonucu, açılışta yüzde 8.1 düştü ve işlemlerin 15 dakika durmasını tetikleyen devre kesici devreye girdi. Böylelikle devre kesici son bir haftada üçüncü kez tetiklenmiş oldu. Devre kesici, S&P 500 Endeksi'nin, piyasaların TSİ 16:30'da açılmasının ardından sert düşmesi ve Cuma kapanışına göre yüzde 7 gerileyerek 2,521.24 puana inmesinin ardından devreye girerek işlemleri 15 dakika durdurdu.

1987'DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Dow Jones'taki düşüş yüzde 12'ye çıkarak 1987 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Nasdaq'ın kaybı ise yüzde 6'da kaldı. Öte yandan Kanada Borsası da yüzde 11 düşüşle açıldı, Brezilya Borsası Bovespa yüzde 12.5 düştü. Her iki borsada da devre kesiciler çalıştı.

Finans piyasalarının haftaya aşırı türbülansla başlamaları riskten kaçış eğilimini güçlendirdi. Yatırımcılar, tüm dünyada ülkelerin sosyal faaliyeti neredeyse durma noktasına getirerek virüsle mücadele etmeye çalışmalarının ardından, ortaya çıkan ekonomik hasarın boyutunu anlamaya çalışıyor.

"PİYASA PANİK HAVASINDA"

MUFG Union Bank baş finans ekonomisti Chris Rupkey, "Piyasa panik havasında," dedi ve "Dün geceki hareket şoktu ve piyasa bunu Fed yetkililerinin kurtarma işine soyundukları şeklinde algılamıyor. Bunu 'yoldan çekil, dışarıya bak, bu gerçekten çok ama çok kötü olabilir' diye algılıyorlar" şeklinde görüş bildirdi.

Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi Cuma günü seansın son 1 saatinde görülen rallinin yüzde 90'ını geri verdi.

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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dow Jones, Ekonomi

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