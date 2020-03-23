Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı

ABD merkez bankası Fed , kötü durumdaki ABD ekonomisini desteklemek için, aralarında borçlanma maliyetlerini düşük tutmak için sınırsız tahvil alımı ve özel sektöre ve yerel yönetimlere kredi akışını sağlamak için programlar oluşturmak dahil geniş çaplı ikinci dalga tedbir paketi açıkladı.

MORTGAGE DESTEKLİ TAHVİLLERİ SATIN ALACAK

Fed açıklamasında, "Fed, piyasa işleyişini sorunsuz hale getirmek ve para politikasının daha geniş finansal koşullara ve ekonomiye etkin yansımasını sağlamak için Hazine tahvilleri ve devlet dairelerinin mortgage destekli tahvillerini ihtiyaç duyulan miktarda satın alacaktır ve aynı zamanda devlet dairelerinin ticari mortgage destekli menkul kıymetlerini de alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Fed geçen hafta yaptığı açıklamada, 500 milyar dolar tutarında Hazine tahvili ve 200 milyar dolar tutarında devlet kuruluşlarının mortgage destekli menkul kıymetlerini alacağını duyurmuştu.

300 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLAYACAK

Fed, açıkladığı bu yeni programlarla, çoğu çalışanlar ve hanehalkına ve aynı zamanda şehirler ve eyaletlerde doğrudan destek niteliğinde bir dizi adım daha atmış olacak. Fed böylelikle, tümü birden 300 milyar dolara kadar çıkacak yeni finansman sağlayan programlar oluşturarak çalışanlara, tüketicilere ve işletmelere kredi akışını destekleyecek. Bu desteğin 30 milyar dolarlık kısmı Hazine'nin Borsa İstikdar Fonu'ndan sağlanacak.

"EKONOMİMİZ AĞIR BOZULMALAR İLE KARŞI KARŞIYA"s

Fed, işletmelere borç verme programı oluşturarak küçük ve orta ölçeli kuruluşlara destek sağlamayı da amaçlıyor. ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçları kullanacağını duyuran Fed, "Ekonomimiz ağır bozulmalar ile karşı karşıya" açıklamasında bulundu.

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