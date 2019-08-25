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Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı!

Fenerbahçe, 33 yaşındaki Fransız stoper Adil Rami'nin bugün Türkiye'ye geleceğini ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceğini açıkladı.

25.08.2019 13:57
Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı!

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Fransız oyuncu Adil Rami'nin bugün İstanbul'a geleceğini ve oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

GEÇEN SEZON MARSİLYA'DA 21 MAÇA ÇIKTI

Geride kalan Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.

Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı!

Fenerbahçe, İstanbul, Türkiye, Spor

YORUMLAR (4)
BU NE: Ffp çaresizliğinden bonservisi elinde, problemli futbolculara umut bağlanıyor. Aslında mantıklı. Bir sol bek, birde forvet alınarak bu sezon başarı gelebilir. Seneyede daha rahat transferler yapılabilir.
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FBFUN: FORVET Mİ ?
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CAN DEP: Adamlar Futbolunun sonuna gelmiş emekliye ramak kalmiş takimlarimiz milyonlar verip bunlardan umut bekliyor..yazik bu paralara yazik..
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ZAZAKİ: yazık harcanan paralara gelecegi olmayan oyunculara yatırım yapmak süper ötesi zekanın ürünü hani dersinki bu tarz oyuncular ucuza geliyor bir nevi anlarsın boş işler bunlar 2 maç üst üste verinde görün anyayı konyayı
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