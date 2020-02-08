Haberler » Spor » Son Dakika: Fenerbahçe, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı - Spor

Son Dakika: Fenerbahçe, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Son dakika: Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Hakem Ümit Öztürk, maçta Alanyaspor'a 2, Fenerbahçe'ye 1 penaltı verdi.

08.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:21

, Süper Lig'in 21. haftasında Ülker Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Ümit Öztürk'ün yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor'un golünü 29. dakikada penaltıdan Papiss Cisse, Fenerbahçe'nin golünü ise 52. dakikada penaltıdan Max Kruse kaydetti. Alanyaspor'da Cisse 63. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

FENERBAHÇE HAFTAYA ANKARAGÜCÜ İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 38'e, Aytemiz Alanyaspor ise 39'a çıkardı. Fenerbahçe, gelecek hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısına iki futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu ile sakatlığı tam olarak düzelmeyen Hasan Ali Kaldırım, bu karşılaşmada kadroda yer almadı. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transfer Simon Falette, ilk kez bir lig maçında kadroya dahil oldu.

Son Dakika: Fenerbahçe, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Aytemiz Alanyaspor, Ümit Öztürk, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 22:52:48