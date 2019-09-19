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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

19.09.2019 11:56

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Fatih Terim, MHK Başkanı ve Galatasaray hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Koç, dün MHK Başkanı Zekeriya Alp'in"Alanyaspor maçında kural hatası yok"sözlerine cevap verirken, Galatasaray ve Fatih Terim için de sert ifadeler kullanmıştı.

Ali Koç'un özellikle Fatih Terim için,"Bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz"sözleri dikkat çekmişti.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklama;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Koç, dün yaptığı açıklamada"Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor"demişti.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

YORUMLAR(78)
TEK GERÇEK:şimdi seninde sicilin bozuldu :))
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5454:hiç hoş değil ali olmadı ali
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OSMANİYE:SEN KİİİM KOSKOCA FATİH HOCA KİM. SEN DİLENCİLİK YAPARKEN FB İÇİN FATİH HOCA TAKIMINI ŞAMPİYON YAPMAKLA MEŞGULDÜ. DÜNYAYA REZİL ETTİN FENERİ DİLENCİLER GİBİ TV EKTANLARINDA FORMA SATMAK PARA İSTEMEK NEDİR YA. BABA BİZ AZİZ YILDIRIMI İSTİYORUZ. SENİ O KONUMA GETİRENLERİN DE TA BURADAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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RAZAMEL FALÇAO:sen kimsin düdük
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WİLDLİON:Mahalledeki 5 yaşındaki çocuklar bile sizin şike yaptığınızı açık ve net söylüyor o söylemlerinden dolayı fenerin fenerasyonu olarak 5 yaşındaki çocuğu da PFDK ya sevk edecek misiniz
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ERHAN:bu açıklamalarda yanlış bişey yok az bile söylemiş
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GERCEKCİ:Dogru cirkeflilikte üstünüze yok.
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5 1
GERÇEKLER ........:Allah Allah Yanlışlık olmasınYada göstermelik
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TNT:Doğruları konuşunca zorlarina gitti tabiii
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ÇÖZDÜM KONUYU:ALİ KOÇ UN, SAYIN TERİM E HAKARET ETMESİNDE FARKLI NEDEN VAR BENCE, BEDEN ŞU, ALİ KOÇ KASITLI OLARAK CEZA YİYECEK VE SAMİ YEN DEKİ MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETMİYECEK VE KURBAN SEÇTİĞİ Bİ KAÇ YÖNETİCİSİNİ GÖNDERECEK. GEÇMİŞTE GS SAHASINDAKİ BASKET MAÇINDA MAHMUT USLUNUN DÜŞTÜĞÜ HAZİN DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN BİLEREK CEZA ALMA PEŞİNDE ALİ KOÇ
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