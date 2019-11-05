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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi!

Fenerabahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

05.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:27

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın Trabzonspor ve Fenerbahçe, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Beşiktaş ve Alanyaspor saha olayları, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ÇAYKUR RİZESPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ALANYASPOR

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 02.11.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.11.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KASIMPAŞA'DAN VEYSEL SARI VE RAMAZAN KÖSE

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu VEYSEL SARI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü görevlisi UĞUR ZORÇELİK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu RAMAZAN KÖSE'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MALATYASPOR VE SERGEN YALÇIN

BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE VE ALİ KOÇ

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 04.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 04.11.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

AHMET AĞAOĞLU, ÖMER SAĞIROĞLU, ERTUĞRUL DOĞAN

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.11.2019 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET AĞAOĞLU'nun 02.11.2019 ve 03.11.2019 tarihlerinde Tv programında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ÖMER SAĞIROĞLU'nun 02.11.2019 tarihinde medyada ve 04.11.2019 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN'ın 03.11.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa, Ali Koç, Futbol, Spor


YORUMLAR (16)
ALPER:Oynanan oyun tekrar ediliyor ali koca ya basit bir ceza verebilirler ancak yada hiç ceza vermemek için özellikle galatasaraydan olmak üzere birkaç kişiyi sevk edip sonra hepsini birden affedecekler. Nihat özdemir ne kadar dürüst ve tarafsız görelim
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0 1
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GS:kime kime sikayet ediyorsunuz birakin bu oyunlari masa basinda bitirmisler zaten
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0 1
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ADINIZI YAZIN:Fatih terim açıklama yapacak cezanın kralını vereceksin bunlar açıklama yapacak hiç bir ceza yok göreceksiniz
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5 3
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CEZA NEREDE:malatyanın iki puanını çalan lider olmasını engelleyen, kasıtlı ve haksız kartlarla takımın kurgusunu bozan izmirli hırsıza düdük astırılıp sözleşmesi fesh edilecekmi edilmeyecekmi bunu nedem açıklamıyorlar
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3 0
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ALGI OPERASYONU TS-GS İŞBİRLİĞİ:Trabzonlular ve Galatasaraylılar bir araya gelip Fener şampiyon olmasın diye algı operasyonlarına başladı. Bu en çok Gs ye yarar. Fener-Ts yi birbirine tokuşturarak Gs nin aradan sıyrılmasını sağlamak amaç. Hakem hatalarıyla da Gs baya arayı kapattı. Lig hakikaten baştan aşağı dizayn ediliyor ama Gs yararına. Ben Fenerin yararına bir şey görmedim. Hakemler, Fener ne zaman yense cezalandırıldı. İlk hafta 3 penaltı verildi o kadar. Alanya maçı tekrar edilmedi, Kayseri''de penaltımız verilmedi. . .
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2 3
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289:ya siz ne kullanıyosunuz
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0 1
PESİNUS:Sanki ceza vereceksiniz. Yav Allah aşkına bırakın bu ayakları. Sırf göndermek için gönderiyorsunuz disipline. Feneve penaltı verilmedi diye bağıran TFF yöneticileri varken(selim soydan) tarafsızlıktan bahsedemezsiniz.bahsederseniz biz de size HADİ ORADAN deriz.
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15 5
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BİLİRKİŞİ:Dingilak mısın kardeşim? TFF ve MHK aynı kolun uzantısı! bir penaltı için tff neden bağırsın? zaten işin oluşu ve olmayışı onlara bağlı bişey. Bu Fener için değil. tüm futbol takımları hatta tüm spor takımları için geçerli. Bizim görebildiğimiz sadece futbol. iş özünde canı yanan bağırıyor. buda şu demek TÜRKİYE DE FUTBOL YÖNETİMİ İÇİNDE PİS İŞLER VAR VE YÖNETİM KÖTÜ.
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1 1
GS:Düzen çok açığa çıkınca sanki taraf değilmiş gibi göstermelik olarak bak taraf değiliz ali yede ceza vereceğiz deyip ortamı yatıştırıp sular durulunca tekrar dümene devam YEMEZLERRRRR yav arkadaş tüm fenerasyon (hep fanatik fb li lerden )mhk herşey ezikbahçenin kucağındaymış baksanıza
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6 5
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BİLİRKİŞİ:şimdi sen bu yazıyı yazdığına göre, senin salladığın takım seni de almış kucağa. okumadan yorum yapma sevdalıları belli ediyor kendini.
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2 1
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