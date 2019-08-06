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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan son dakika transfer açıklaması

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İki stoper, bir 6 numara alacağız. Transfer bitene kadar çalışmalarımız sürecek." dedi.

06.08.2019 18:05
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan son dakika transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, "Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak transferde hiç bir şeyi bitmeden açıklamıyoruz. Daha transfer yapacağımızı söylemiştik. Audi Cup'ta da görülen 2 stoper, 1 orta saha ve bir ekstra da olabilir." dedi.

VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI

"Görüştüğümüz oyuncular var. Transfer bitene kadar çalışmalarımız sürecek" diyen Koç, "3 bölge için kesin konuşabilirim. Bazı futbolcularımız da birden fazla bölgede oynayabiliyor. Bunları değerlendirip karar vereceğiz. Volkan Demirel, dediğim gibi, transfer yapacağımız ya da yapmayacağımız yerlere karar verdiğimizde açıklıyoruz. Onun yeri burası değil." dedi.

"FENERBAHÇE'DE İZ BIRAKAN İSİMLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Başkan, "Yapısal değişiklikler düşünüyoruz. Bir sezonda olmuyor ama, bir sürü şeyi zaman gösterecek. Sadece Alex ile değil, büyük hizmetler veren oyuncular var izler bırakan. Biz Fenerbahçe'ye elçilik yapabilecek, Fenerbahçe'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil edebilecek. Zamanında kötü şekilde ayrılmış herkes ile yeni sayfa açmak için adımlarımızı attık." ifadelerini kullandı.

ALEX YORUMU

Koç, "Alex ile son 1 senede 4-5 kez görüştük. Bizim kapımız Fenerbahçe formasına hizmet etmiş, değer sağlamış, tribünlerin sevgisini kazanmış herkese kapımız açıktır. Herkesin bir yoğurt yiyiş şekli var, bizim şeklimiz de dereyi görmeden paçayı sıvamamak, transfer bitmeden açıklamamam" dedi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Volkan Demirel, Ali Koç, Spor

YORUMLAR (5)
MEMLEKETİM: 7 transferi topla carp böl cikart birtane olmuyor.
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AZİZ: Vizyon sahibimişsin be Aziz yıldırım, mumla aranıyorsun başkanım
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GENC FENERBAHCELİ: Santirafora gerek yok Ali koc santiraforda Rahat oynar bu fenerbahcede tasarruf yapmis olursun elinde kaldimi baska Sayin Aziz yildirimin satacaginiz miras futbolcu bence kalmadi Hepsi belirli bir ucretle transfer oldu fenerbahcenin kasasini doldurdular malesefki malesef sahsinin vede akil hocalarinin yapmis olduklari teneke futbolcularda fenerbahcenin kasasini bosalttilar Sayin Aziz yildirimla cok ucurumvar aslada fenerbahcede bir Aziz Yildirim olamiyacaksin sezon bitmeden kacip gideceksin
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ANADOLU: fenerbahçe inşallah bu sene şampiyon olur
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YATACAK YERİNİZ YOK: hani nerede
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