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Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi

Son dakika: Fenerbahçe Beko'da, geçtiğimiz günlerde test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi.

27.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:42

Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını ile alakalı Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir açıklama geldi.

İlk olarak basketbol erkek takımında görülen koronavirüs, daha sonra as takımdan bir futbolcu ve çalışana da bulaşmıştı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, basketbol takımında 1'i sporcu olmak üzere 4 kişide koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

"Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcu, teknik kadro ve idari ekibinde yapılan kontroller sonucunda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle 21 Mart Cumartesi günü detaylı tahlil ve tetkikler yapılmış, alınan numuneler Sağlık Bakanlığımıza iletilmiştir.

Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür.

"KLİNİK TABLO SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Daha önce yaptığımız bilgilendirmede belirtildiği üzere, bir idari çalışanımız dışında, hiçbir oyuncumuzda ya da çalışanımızda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir.

Sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde izolasyon altında iyileşme süreçlerini takip etmekte ve durumları sağlık ekiplerimizce düzenli olarak gözlemlenmektedir.

"İSTİRAHATE ÇEKİLDİLER"

Bir süredir tedbir amaçlı olarak hastanede bulunan bir idari çalışanımızın ise, yapılan yeni tetkiklerinde koronavirüs testleri bugün itibariyle negatif çıkmıştır. İdari çalışanımız, testlerinin negatif çıkması sonrasında tedavi edildiği hastaneden taburcu edilmiş, 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere istirahate çekilmiştir.

Koronavirüs sonuçları pozitif olan sporcularımızın ve çalışanlarımızın isimleri kendileri tarafından kamuoyu bilgilendirilmediği sürece hasta hakları yönetmeliğinin, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esası sebebiyle açıklanmamaktadır."

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Koronavirüs testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması dileğimizle. #BirlikteBaşaracağız!" ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika: Fenerbahçe Beko’da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi
Etiketler: Spor

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Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi

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Haberler ›› Spor ››Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi - Spor
Yorumlar (7)
KEREM:Türkler neden Avrupali ve AMerikali insanalrin aci cekmesinden, Koronavirüse yakalanmasindan zevk aliyor, seviniyor. cok üzücü bir durum, oysa ben 40 yildiir Almanyada yasiyorum ve batili insanlar türkelr aci cekiyor, Koronaya yakalandi diye sevinmiyor, üzülüyorlar tam tersi. Bak bunlarin bulacaklari asi ile sizinde hayatlarinioz kurtzulacak, sevdiklerinizin. yaptiginiz insanliga, vicdan sigmaz. onlarinda aileleri, sevdikleri var. demin gördüm Ingiltere basbakaninin pozitif cikmasina sevinmisler
Cevap Yaz 2 2
TÜRK:ben de utanıyorum bu milletten. aşırı dinci olmaya başlandı. nefrette bu yüzden oluyo. dindarlar kendisinden olmayana düşmandır.
1 2
TÜRK:ben de utanıyorum bu milletten. aşırı dinci olmaya başlandı. nefrette bu yüzden oluyo. dindarlar kendisinden olmayana düşmandır.
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ORKESTRA:yurtdışında kimse bize düşmanca bakmıyor. asıl sen hangi gezegendensin. ahabere fazla bakma. o düşman bu düşman. kimsenin umrunda değiliz. çok büyük devlette değiliz. ülkemizin konumunu bilmeyen var. hatta ismini bile ilk defa duyan var.
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KERİM:Almanya, ingiltere, Fransa, Italya, ispanya ve ABD. Su an bu ülkeler Koronavirüste en cok ölümlerin oldugu, en cok vakalarin oldugu ülkeler ve bunlar TÜrkler Coronavirüs olsunda sevinelim diyen psikopat ülkeler degil. Bu ülke insanalri su an hepsi endiseli ve gökyüzünü kaplayan kara bulut gibi koronavirüsün getirdigi ölüm korkusuyla yasiyor. Siz ise onlarin ölümlerini bekliyor ve bununla seviniyorsunuz. yazik size. insanmisiniz?
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MERT:Türkler bir nefret tolumudur. Türk olmayan herseyden nefret ediyorlar.
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GERCEKMİ:Baska insanlarin hasta olmasinlar sevinmek iyi degil ama hic bir yabanci ulkenin turkiyedki uzucu duruma yada virusle ebgekte olan insanlarin sayisinin artmasina uzukecegini sanmam. Bende onlarla yasiyorum. Adamlar turklerden nefret ediyo. Amerikasi alamani hollandasi ingilyeresi hepsi ayni . Sen nerde yasiyon hangi gezegendesin!!!
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