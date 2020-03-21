Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı - Spor

Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı

Son dakika: Fenerbahçe, basketbolcuların koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılmadığını ancak bir idari çalışanın tedbir amaçlı hastanede tutulduğunu açıkladı.

21.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:14

Fenerbahçe Spor Kulübü, koronavirüs şüphesiyle test yapılan basketbolcuların hastaneye yatırılmadığını ancak bir idari personelin hastanede olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertliler, gündüz saatlerinde basketbolcularında koronavirüs belirtileri görülmesinin ardından bir açıklama daha yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HASTANEYE SEVK EDİLDİ"

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcularımız, teknik kadromuz ve idari çalışanlarımız yapılan rutin tetkiklerde Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle detaylı değerlendirilmeleri amacıyla hastaneyesevkleri gerçekleştirilmiştir.

Hastanede COVİD-19 şüphesi ile detaylı olarak değerlendirilen oyuncularımıza gerekli tüm tahlil ve tetkikler yapılmış ve test için alınan numuneleri Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarına gönderilmiştir.

"BASKETBOLCULARIMIZ HASTANEYE YATMADI, ÇALIŞANIMIZ KONTROL ALTINDA"

Yapılan tıbbi değerlendirmede, şu an için hiçbir oyuncumuzda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir. Bir idari çalışanımız ise hastanede tedbir amaçlı kontrol altında tutulmaktadır.

Takım oyuncularımız evde sosyal izolasyonla yakın takip edilmektedirler.

Sağlık Bakanlığımızdan gelecek test sonuçları sonrasında kamuoyuna yeni bir açıklama yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Kulübü, gündüz saatlerinde resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, basketbol takımında yapılan taramalar sonucunda bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtileri tespit edildiğini açıklamıştı.

Son Dakika: Fenerbahçe’den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı

Haberin Videosu :

Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Etiketler : Malcolm Thomas, Koronavirüs, basketbol, Sağlık, Spor, Güncel

İlgili Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe Beko’nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildiSon Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Juventus’ta şok! Bir yıldız isim daha koronavirüse yakalandı Spor
Juventus'ta şok! Bir yıldız isim daha koronavirüse yakalandı
Nereden nereye! Ronaldinho, 40. yaşına hapishanede girdi Spor
Nereden nereye! Ronaldinho, 40. yaşına hapishanede girdi
Beşiktaş’ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Spor
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Kruse, Alman basınına konuştu: Kulüp katı kurallar koydu Spor
Kruse, Alman basınına konuştu: Kulüp katı kurallar koydu
Karantinadan kaçarken polise yakalanmıştı! Gerçek çok başka çıktı Spor
Karantinadan kaçarken polise yakalanmıştı! Gerçek çok başka çıktı
İngiltere’de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı Spor
İngiltere'de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic, kendini bu sözlerle savundu Spor
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic, kendini bu sözlerle savundu
Fenerbahçe Beko’nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ’tan açıklama Spor
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama

Son Dakika Spor Haberleri

Cenk Renda: Sizi çok seviyorum, dikkat edin kendinize - Spor Fenerbahçe'den "geçmiş olsun" mesajlarına teşekkür - Spor Juventus'un Arjantinli yıldızında da Kovid-19 çıktı - Spor Juventus'ta, Dybala'nın korona virüs testi pozitif çıktı - Spor Milli futbolcu Ozan Kabak'tan "evde kal" çağrısı - Spor Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı - Spor Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı - Spor 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Haberler Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi - Spor Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem - Spor Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor - Spor İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading