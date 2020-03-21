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Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi

Son dakika: Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlandı.

21.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:14

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, basketbol takımında yapılan taramalar sonucunda bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtileri tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."

Son Dakika: Fenerbahçe'den resmi açıklama: Bazı oyuncularımızda koronavirüs belirtileri tespit edildi

FENERBAHÇE SON 14 GÜNDE BEŞİKTAŞ VE TOFAŞ İLE KARŞILAŞTI

Fenerbahçe Beko, son 14 gün içerisinde ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve TOFAŞ ile karşılaştı. Akatlar'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı seyircili, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe-Tofaş mücadelesi seyircisiz oynanmıştı. Sarı-lacivertli takım THY Avrupa Ligi'nde de son olarak 6 Mart'ta Rus ekibi Khimki Moskova ile karşı karşıya gelmişti.

Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Gigi Datome

DATOME EVDE KALIN ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Gigi Datome, ülkesinde yaşanan koronavirüs krizinin Türkiye'de olmaması için evde kalın çağrısı yapmıştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: Fenerbahçe Beko’nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi

Haberin Videosu :

Fenerbahçe'den Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Etiketler : Fenerbahçe Kulübü, basketbol, Spor

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