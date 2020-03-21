Son Dakika: Fenerbahçe Beko’nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, basketbol takımında yapılan taramalar sonucunda bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtileri tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."

FENERBAHÇE SON 14 GÜNDE BEŞİKTAŞ VE TOFAŞ İLE KARŞILAŞTI

Fenerbahçe Beko, son 14 gün içerisinde ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve TOFAŞ ile karşılaştı. Akatlar'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı seyircili, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe-Tofaş mücadelesi seyircisiz oynanmıştı. Sarı-lacivertli takım THY Avrupa Ligi'nde de son olarak 6 Mart'ta Rus ekibi Khimki Moskova ile karşı karşıya gelmişti.

Gigi Datome

DATOME EVDE KALIN ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Gigi Datome, ülkesinde yaşanan koronavirüs krizinin Türkiye'de olmaması için evde kalın çağrısı yapmıştı.

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