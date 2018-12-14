Son Dakika! Fenerbahçe, Ersun Yanal'la Anlaştığını Açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buldu. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde el sıkıştığı Ersun Yanal'ı göreve getirdiğini duyurdu.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz."

DÜN COCU'YLA YOLLAR AYRILMIŞTI

Fenerbahçe, bir süre önce görevden aldığı Cocu'yla olan sözleşmesini dün sonlandırmış ve teşekkür etmişti.