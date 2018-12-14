14 Aralık 2018, 10:03
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Son Dakika! Fenerbahçe, Ersun Yanal'la Anlaştığını Açıkladı

Son dakika! Fenerbahçe, Ersun Yanal'la sözleşme imzaladığını resmi sitesinden duyurdu.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buldu. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde el sıkıştığı Ersun Yanal'ı göreve getirdiğini duyurdu.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz."

DÜN COCU'YLA YOLLAR AYRILMIŞTI

Fenerbahçe, bir süre önce görevden aldığı Cocu'yla olan sözleşmesini dün sonlandırmış ve teşekkür etmişti.

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Futbol,Ersun Yanal,Fenerbahçe
14 Aralık 2018 Cuma 10:03



YORUMLAR (57)
TAYFUN: Bu yorum ları yapan dingiller.ya futboldan anlamıyor yada yanal dan korkuyor yada fenerbahçe bunların tuttuğu takımı ezerek yemiş olmaliki bu yorumları yapıyorlar. Fenerbahçe m hayırlı olsun bunlara sezon sonunda Kınaları benden.yamaları için. Cekemeyenler catlasin gebersin.
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KADİR: o değilde 3-5 transfer yapıp takımı Ersun Kurtardı olacak.
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7FENER CİMBOM DAN: ERSİN DE YALAN OLUP İSTİFA EDECEK ÇOK YAKINDA
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FATİH GÜL: teknik direktörü ersun yanal yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadiköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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FATİH GÜL: teknik direktörü ersun yanal yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadiköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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