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G.Saray inanılmaz fırsatı kaçırdı!

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Kadıköy'de Ülker Stadı'nda oynanıyor. Türkiye'nin iki dev kulübünün kapışması, büyük heyecana sahne oluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

23.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:12

Toto Süper Lig'de 23. haftanın en önemli maçı, Ülker Stadı'nda oynanıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray, kritik derbide karşı karşıya geliyor.

Şampiyonluk yarışı veren iki takımın da hedefi, derbiyi kazanarak zirveden uzaklaşmamak.

GUSTAVO'NUN YERİNE TOLGAY

Ev sahibi Fenerbahçe, sakat Emre Belözoğlu ve cezalı Luiz Gustavo'nun yerine orta sahada Ozan Tufan ve Tolgay Arslan ile mücadele edecek. Uzun süreli sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım da ilk 11'deki yerini aldı.

FALCAO, SARACCHI VE ONYEKURU 11'DE

Konuk ekip Galatasaray'da ise cezalı Mario Lemina'nın yerine Younes Belhanda 11'de yer aldı. Radamel , Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi de derbide 11'de mücadele edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 4: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Ömer Bayram'ın attığı ara pasıyla topla buluşan Henry Onyekuru ceza sahası içine topla ilerleyip penaltı noktasının gerisinden şutunu gönderdi ancak bu top yandan dışarı çıktı.

Dakika 7: Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Mariano Filho, ceza sahası içi sağ çaprazdan arka direğe ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Radamel Falcao kafa vuruşunu yaptı ancak bu top yandan dışarı çıktı.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

FENERBAHÇE: , Isla, Serdar Aziz, , Hasan Ali, Tolgay, Ozan Tufan, Dirar, Tolga Ciğerci, Kruse, Vedat Muriqi

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

G.Saray inanılmaz fırsatı kaçırdı!

Serdar Aziz, Jailson, Falcao, Altay, Spor


HABER YORUMLARI (8)
ATLET:Ömer''i de çıkart kadrodan hiç Türk olmasın.
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KENAN:FENERBAHÇE CUMHURİYETİ DEYİNCE KIZIYORSUNUZ HANGİSİ TÜRK TAKIMI BELLİ OLUYOR
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FB:Omerin adinida degistirelim yavvvv
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ORTAYA ŞEKERLİ:Bu Ömerde olmasa Türk takımı demek için şahit lazım, Kurtarıcı diye aldığımız Emre yok, FB yensinde şu Terimden bi kurtulalım, ama aynısını FB lilerde söylüyor
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YORUMCU:bu takımlarda hıc mı turk oyuncu yok bız ne gune duruyoruz yabancıya bır sınırlama gelmelı derım yoksa yabancı futbolcu cennetı olacagız bu gıdısle
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TURKISH:Cincon bildiğin ecnebi takım ya la
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YT:GEÇMİŞ OLSUN GS
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CİMBOM:BU terimin belhanda ısrarını anlayamıyorum
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