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Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Ülker Stadı'nda oynanacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

19.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:04

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

VAR HAKEMİ ABDULKADİR BİTİGEN

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Mücadelede Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

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Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Spor


HABER YORUMLARI (15)
ALEX:Her şampiyonluğu hakemler sayesinde olan geysaray bu hakemi ayatamayınca ciyaklamaya başladılar
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ÖÖÖJJÖÖÖ:ufak tefek takımlara yenilirler ama birbirlerine aslan kesilirler. . . benim saf taraftarımda bu oyunları yer. .
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Bİ2ÜÇ:valla bu ülkede idda da dehşet paralar dönüyor
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VURUCU TİM:federasyon iş başında maçı şikebahçeye verdiler başlamadan
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ALEX:Bu ülkede şike ile şampiyon olan tek takım geysaraydır
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VURUCU TİM:bu lavuk fb li kesin maçı onlara verecek
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GSLİ:UMARIM TALİMAT ALMAMIŞSIN
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POYRAZ:Evet fb li kardeşim 20 yıldır feneri yenemedik doğru. ama unutma elinizdeki tek başarı GS a yenilmemek. bu yetiyor size anlaşılan
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GSLİ:GEÇEN SENE NASIL YENEMEDİK DÜZGÜN BİRİ OLSAN SÜYLERSİN
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