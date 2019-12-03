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Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, evinde ağırladığı İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın gollerini Deniz, Ferdi, Muriç ve Zajc kaydetti.

03.12.2019 22:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:52

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında , 'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Sarı-lacivertli takım mücadeleyi 4-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Deniz Türüç, 16. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 71. dakikada Vedat Muriqi ve 88. dakikada Miha Zajc kaydetti. Karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü İstanbulspor'un sahasında oynanacak.

VEDAT 2 MAÇ ARADAN SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'de sakatlığının ardından Göztepe karşısında 63. dakikada oyuna giren Vedat Muric, İstanbulspor karşısında ilk 11'de forma giydi. Kosovalı santrfor, son olarak 8 Kasım'da Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynamıştı. Fenerbahçe'de, kırmızı kart cezası biten Mauricio Isla da sahaya ilk 11'de çıktı.

TRİBÜNLER SESSİZ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan müsabakada tribünler ceza sebebiyle boş kaldı. Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş'la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'dan 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-lacivertliler oynanan İstanbulspor maçıyla bu cezayı tamamlamış olacak.

Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 yendi

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor


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