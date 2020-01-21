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Son Dakika: Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-0 yendi

Son dakika: 0-0'ın rövanşında Kayserispor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

21.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:34

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında , Ülker Stadı'nda ile karşı karşıya geldi. 0-0'ın rövanşında rakibini 2-0 yenen Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertli takımın gollerini 23. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 45. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

YENİ TRANSFER TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'tan kiraladığı Simon Falette, mücadeleyi tribünden izledi. Sarı-lacivertli taraftarlar da 27 yaşındaki oyuncuya büyük ilgi gösterdi.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi 24 Ocak Perşembe günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek.

ZAJC 49 GÜN SONRA

Miha Zajc 49 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu. 14 Aralık'ta idmanda sakatlanan Sloven orta saha oyuncusu o günden bu yana takımdan uzaktı. Miha Zajc, 76. dakikada Max Kruse'un yerine oyuna dahil oldu. Zajc, en son kupada 3 Aralık'ta 5. tur ilk maçında İstanbulspor karşısında forma giymişti.

Son Dakika: Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-0 yendi

Fenerbahçe Ülker, Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (3)
KSK Lİ MESUT:Milletin derdi fener olmuş, desenize hepsine çoook fena
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ŞİKEBAHÇE:hakemlerin katkılarıyla
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